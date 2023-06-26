Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что спецслужбы России уже разбираются, были ли задействованы иностранные разведывательные службы во время событий 23-24 июня, когда Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил информацию, что спецслужбы начали разбираться, была ли задействована иностранная разведка в процессе вооруженной попытки мятежа Евгения Пригожина.

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Об этом он открыто заявил в RT, отвечая на вопрос, есть ли доказательства, указывающие на противоправные действия. Лавров с абсолютной уверенностью добавил, что соответствующие структуры уже занимаются этим вопросом. И если будет замечено влияние иностранной разведки, то Россия предпримет соответствующие меры.

Сергей Викторович также рассказал о том, что политические лидеры многих государств связывались с Путиным в это непростое время, чтобы выразить свою поддержку. Лидеры были обеспокоены сложившейся ситуацией, выражали надежду, что обстановка скоро стабилизируется. Эта информация не детализировалась и не афишировалась, потому что лидеры других государств не хотели сообщать об этом на весь мир. Их пожелание было учтено.

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Посол США Линн Трейси сообщила, что Америка не имеет отношения к действиям «Вагнера». Лидер «Вагнера» Евгений Пригожин, говорил, что 25 000 военных «едут разбираться». Конфликт удалось урегулировать мирным способом.