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Лавров: спецслужбы ищут влияние иностранной разведки во время мятежа Пригожина
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что спецслужбы России уже разбираются, были ли задействованы иностранные разведывательные службы во время событий 23-24 июня, когда Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил информацию, что спецслужбы начали разбираться, была ли задействована иностранная разведка в процессе вооруженной попытки мятежа Евгения Пригожина.

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Об этом он открыто заявил в RT, отвечая на вопрос, есть ли доказательства, указывающие на противоправные действия. Лавров с абсолютной уверенностью добавил, что соответствующие структуры уже занимаются этим вопросом.  И если будет замечено влияние иностранной разведки, то Россия предпримет соответствующие меры.

Сергей Викторович также рассказал о том, что политические лидеры многих государств связывались с Путиным в это непростое время, чтобы выразить свою поддержку. Лидеры были обеспокоены сложившейся ситуацией, выражали надежду, что обстановка скоро стабилизируется. Эта информация не детализировалась и не афишировалась, потому что лидеры других государств не хотели сообщать об этом на весь мир. Их пожелание было учтено.

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Посол США Линн Трейси сообщила, что Америка не имеет отношения к действиям «Вагнера». Лидер «Вагнера» Евгений Пригожин, говорил, что 25 000 военных «едут разбираться». Конфликт удалось урегулировать мирным способом.

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Источник: kommersant.ru
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seedkls
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Как оказалось, собрать мощный игровой компьютер для 4К@60 fps можно всего за 110 000 рублей
хахахер
21:48
да мне то чё.Говорю просто вторая серия щас дозачисток начинается.А потом весь земной шар будут дозачищать,после украинских историй
Пригожин поделился своей версией причин вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер»
Китя.
21:48
Шишкинс Твой 5600х мах 80000 набьет. а этот 112998 :-))
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Дмитрий
21:47
Ну да, вы воюйте, но денег нет!)))
Российские истребители перехватили три самолета британских ВВС над Черным морем
Yilec
21:46
Да все "паны" уже давно за бугром. На окраине осталось только "пушечное мясо". 😐
Пригожин поделился своей версией причин вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер»
Leo Messi
21:45
Лох
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Китя.
21:44
Так прикрепил для темы.
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Там мозгов уже не осталось, одни перемоги!)))
Украинские власти обсуждают возможность переноса боев на территорию России и захват Москвы
хахахер
21:43
с запада на восток и пойдёт Россия щас дозачищать.А запад надо перекрыть,чтоб военные преступники с украины не убежали.Белоруссия будет охранять свои границы от соседних недружественных стран
Пригожин поделился своей версией причин вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер»
Leo Messi
21:42
Чел хоть иди свою мамку трахни, всем насрать
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