Президент США Джо Байден высказался о председателе КНР Си Цзиньпине как о диктаторе. Это вызвало широкий резонанс, но государственный секретарь Америки Энтони Блинкен не стал опровергать слова Байдена.
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В обществе неоднозначно оценили этот поступок. С одной стороны народ считает правильной честную позицию, ведь Байден действительно так говорил, и нет смысла утверждать обратное. Но с другой стороны, общество не понимает, почему Байден описал Си Цзиньпина как диктатора.
Блинкен акцентировал внимание на том, что Джо Байден является открытым человеком. Он давно заметил, что политик ведет себя прямолинейно. Возможно, некоторым людям не нравится открытость, но меняться 46-й президент не собирается. В данном случае, как уточняет Блинкен, Байден выразил не только свою позицию, но и общественное мнение. Часть американцев считает председателя КНР диктатором, но не все могут сказать это вслух.
Тем временем высказывания Байдена застали врасплох американских чиновников. Многие не ожидали, что президент США назовет лидера Китая диктатором через сутки после того, как Блинкен посетил Пекин. Чиновники США говорят, что высказывания Байдена не символизируют перемены в политике администрации Америки. Дмитрий Песков назвал слова американского президента проявлением непредсказуемости политики Штатов.