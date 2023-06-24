В пресс-службе российского кабмина заявили, что на фоне ситуации с попыткой мятежа премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает находиться на рабочем месте.
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Недавно в сети опубликовали новости о том, что премьер-министра РФ нет в Москве. Это очередная провокация, доподлинно известно, Михаил Мишустин не покидал город, он не собирается никуда уезжать.
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24 июня Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел совещание, на котором обсуждались актуальные события, в том числе и развитие авиационной отрасли в Казани.
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Тем временем Владимир Путин трудится в Кремле. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заявления о том, что политиков нет на рабочем месте, появились после попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В его отношении заведено уголовное дело. В Минобороны РФ рассказали, что речь Пригожина не имеет ничего общего с действительностью. Путин говорит, что сделает все возможное, чтобы отстоять страну.
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