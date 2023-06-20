Права на показ кинокартины выкупила российская компания «Русский репортаж», о чём сообщили в её пресс-службе. При этом известно, что мультфильмов будет два.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Известная российская компания приобрела права для официального показа последней картины японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. Слава к нему пришла за то, что он снял «Унесенные призраками», «Шепот сердца», «Ходячий замок» и другие популярные аниме.

реклама

Новый мультфильм от именитого режиссера выйдет в прокат для российских зрителей. Это станет возможным благодаря тому, что права на проект Миядзаки выкупила компания «Русский репортаж». Рабочее название мультипликационного фильма звучит как «Kimi wa dou ikiru ka», что на русский язык можно перевести, как вы живете. Мультфильм еще не вышел, но его уже сейчас называют самым крупным проектом студии Ghibli. Это будет последней работой Хаяо Миядзаки.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс 120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Это не единственный случай, когда крупная компания приобретает права на трансляцию многообещающего или популярного проекта. Так, ранее китайская компания Jetsen Huashi Wangju приобрела права на показ «Фиксиков», снятых в России.