Обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур написал, что российские военные ударили по колоннам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западным оружием благодаря артиллерии и превосходству в воздухе.

MSI 4060 Ti за копейки, надо брать

MSI 4060 Ti за копейки, надо брать

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

Мэтью Люксмур, обозревающий журнал Wall Street Journal, указал, что ВС РФ нанесли удар по колонне ВСУ, имеющей западное вооружение. Вражеские единицы были поражены артиллерийским огнем.

реклама

В публикации указывается, что РФ задействовал весь военно-воздушный потенциал, вкупе с отсутствием нормальной противовоздушной обороны Киева. В результате были поражены бронетанковые колонны ВСУ. Также удалось предотвратить несколько прорывов вглубь освобожденных территорий.

Грамотно используя стратегические возможности, ВС РФ поразили вооружение, поступающее со стороны Запада, находящееся в распоряжении Украины.

Как утверждает Люксмур, ВСУ пришлось временно прекратить свою контратаку. Все атака, прошедшие за несколько дней, не увенчались успехом, напротив, украинская сторона была полностью разгромлена.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр !! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Ранее в СМИ просочилась информация о том, что танкисты ВСУ ломают свою технику или имитируют проблемы с ней, лишь бы не вступать в бой с российскими войсками.