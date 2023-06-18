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WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием, имея преимущество в воздухе
Обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур написал, что российские военные ударили по колоннам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западным оружием благодаря артиллерии и превосходству в воздухе.
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Мэтью Люксмур, обозревающий журнал Wall Street Journal, указал, что ВС РФ нанесли удар по колонне ВСУ, имеющей западное вооружение. Вражеские единицы были поражены артиллерийским огнем.

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В публикации указывается, что РФ задействовал весь военно-воздушный потенциал, вкупе с отсутствием нормальной противовоздушной обороны Киева. В результате были поражены бронетанковые колонны ВСУ. Также удалось предотвратить несколько прорывов вглубь освобожденных территорий.

Грамотно используя стратегические возможности, ВС РФ поразили вооружение, поступающее со стороны Запада, находящееся в распоряжении Украины.

Как утверждает Люксмур, ВСУ пришлось временно прекратить свою контратаку. Все атака, прошедшие за несколько дней, не увенчались успехом, напротив, украинская сторона была полностью разгромлена.

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Ранее в СМИ просочилась информация о том, что танкисты ВСУ ломают свою технику или имитируют проблемы с ней, лишь бы не вступать в бой с российскими войсками.

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