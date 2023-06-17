Госдума России может в июле принять закон, предоставляющий россиянам возможность установить самозапрет на оформление кредитов, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Государственная дума РФ уже в скором времени может принять достаточно интересный закон. Его суть заключается в том, чтобы предоставить возможность гражданам накладывать на себя запреты на взятие кредитов. Информацию предоставил СМИ Анатолий Аксаков, являющийся главой комитета Госдумы по финансовому рынку.

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Законопроект вынесли на рассмотрение уже в марте. Согласно ему, гражданин может выставить в собственной кредитной истории запрет, препятствующий дальнейшему взятию кредитов.

Ожидаемое время принятие закона – июля 2023 года. Аксаков добавил, что человек сможет самостоятельно решить, требуется ли ему данный запрет, или нет. Эта мера является противодействием возможным махинациям со стороны мошенников. Никогда нельзя исключать возможности, что кредит будет взят за человека, даже не подозревающего об этом.

Также закон станет отличной защитой на случай, если люди захотят взять кредит, находясь под влиянием злоумышленников, или же претерпевая сильный эмоциональный порыв. Как только он «остынет», они начинают винить себя за произошедшее, но время вспять уже не повернуть.

Запрет не является категоричным. В законе предусматривается «период охлаждения», составляющий два дня. Если человек захочет убрать запрет, он сможет сделать это в течение отведенного времени.

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Данное заявление было сделано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проходящего в период с 14 по 17 июня. В мероприятии приняли участие не только отечественные эксперты, но и множество представителей иных государств, включая президента Алжира.