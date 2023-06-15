Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подчеркивает, что давление Запада не может повлиять на поддержку России. Он рассказал об этом во время беседы с президентом России Владимиром Путиным.
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Владимир Владимирович назвал народ Алжира мужественным. Он говорит, отношения с Алжиром обладают большим значением для страны. Президент РФ пригласил политика на саммит «Россия — Африка», который пройдет этим летом в Санкт-Петербурге.
Теббун, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием, что, по его мнению, говорит о дружбе стран. Более того, по словам президента Алжирской Народной Демократической Республики, Алжир поддерживает РФ долгие годы и не собирается менять позицию в будущем. Политик видит давление со стороны других стран, но заверяет, что оно не может оказать влияние на взаимоотношения Алжира и России.
Как подчеркивает Теббун, его Родина сохранила независимость благодаря поддержке с российской стороны, и народ не забудет это. Также политик планирует ускорить вступление Алжира в межгосударственное объединение БРИКС. Сейчас в состав БРИКС входят 5 стран, в том числе и РФ. Еще несколько государств заявило о готовности присоединиться к объединению.