Проводится расследование, предназначенное выяснить, почему Украина использовала оружие Бельгии без ее ведома. Оно оказалось в руках диверсантов в Белгородской области, и Брюссель планирует выяснить все подробности инцидента.
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Сначала в Украине проигнорировали поступивший запрос из-за границы, но министр обороны Бельгии Людивин Дедондер дала ясно понять, что ее это не устраивает. Страна намерена получить объяснения. Помимо этого, бельгийского посла в Киеве попросили рассказать Украине о принципах, на которых страна передает оружие другому государству. Бельгия всерьез обеспокоена сложившейся ситуацией, государство не хочет нести ответственность за атаку, совершенную в конце весны.
Напомним, скандал начался, после того как в СМИ опубликовали новость, сообщающую о том, что украинские боевики напали на Белгородскую область. Активисты задействовали транспортные средства и оружие из Запада. Доподлинно известно, что были применены винтовки бельгийского производства. Диверсионно-разведывательная группа вышла на Гайворонский округ Белгородской области. Из-за этого в регионе был установлен режим контртеррористической операции.