Запад продолжает оказывать давление на Китай, пытаясь «подчинить» государство своей воле. В этот раз причина негодования Америки заключается в энергетическом сотрудничестве с Россией. Это стало известно из публикации в одном китайском издании.
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Партнерская деятельность в отрасли энергетики позволяет в полной мере перекрыть потребности и КНР, и РФ. Составленное соглашение является сильным шагом вперед. Речь идёт о сфере природного газа.
Но Запад откровенно против данной затеи, опасаясь, что останется «вне игры». ЕС пытается надавить на Китай, чтобы тот оборвал любое сотрудничество с Россией. Авторы публикации подчеркнули, что у США откровенно «перегибает палку».
Сейчас между Москвой и Пекином происходит обсуждение новой договоренности. Ею станет составление и подписание контракта на реализацию поставок угля из РФ. Государства пока не пришли к единому мнению, а детали будущего договора продолжают уточняться и рассматриваться.