Российский рынок буквально «переполнен» продукцией компанией Apple. Речь идёт про iPhone. К таким результатам привели «неконтролируемые поставки». Об этом сообщили СМИ, приведя ссылку на источник, пожелавший остаться инкогнито.
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В период с апреля по июнь российский рынок буквально переполнился продукцией компании Apple. Параллельный импорт перестал контролироваться, поставки осуществлялись хаотично.
Как утверждает источник, продукцию зарубежного производителя провозят любыми доступными способами. Ранее Apple отслеживала, чтобы поставки были равномерным, соотнося их со спросом.
Количество гаджетов, поступивших в распоряжение магазинов, вдвое больше нынешнего спроса. Данная ситуация особенно заметна в отношении поздних представителей линеек, а именно iPhone 13 и 14. Но представители рынка не имеют однозначной позиции. Некоторые заявляют, что отдельных моделей слишком мало. Речь идёт про iPhone 14 pro max.
В магазинах стало слишком много Apple по простой причине – продукция стала менее востребованной. Аналогичной позиции придерживаются и в компании МТС. Представители корпорации утверждают, что за прошедшие 5 месяцев 2023 года продажи упали с 14 до 10%, если рассматривать в товарных единицах. Теперь спросом пользуются китайские устройства.
Но рынок смартфонов не перестает расти. Продажи идут стабильно, суммы выручки растут. Снижение спроса наблюдается лишь на продукцию Apple.