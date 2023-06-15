К сложившемуся переизбытку привели «неконтролируемые поставки» по параллельному импорту, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Российский рынок буквально «переполнен» продукцией компанией Apple. Речь идёт про iPhone. К таким результатам привели «неконтролируемые поставки». Об этом сообщили СМИ, приведя ссылку на источник, пожелавший остаться инкогнито.

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В период с апреля по июнь российский рынок буквально переполнился продукцией компании Apple. Параллельный импорт перестал контролироваться, поставки осуществлялись хаотично.

Как утверждает источник, продукцию зарубежного производителя провозят любыми доступными способами. Ранее Apple отслеживала, чтобы поставки были равномерным, соотнося их со спросом.

Количество гаджетов, поступивших в распоряжение магазинов, вдвое больше нынешнего спроса. Данная ситуация особенно заметна в отношении поздних представителей линеек, а именно iPhone 13 и 14. Но представители рынка не имеют однозначной позиции. Некоторые заявляют, что отдельных моделей слишком мало. Речь идёт про iPhone 14 pro max.

В магазинах стало слишком много Apple по простой причине – продукция стала менее востребованной. Аналогичной позиции придерживаются и в компании МТС. Представители корпорации утверждают, что за прошедшие 5 месяцев 2023 года продажи упали с 14 до 10%, если рассматривать в товарных единицах. Теперь спросом пользуются китайские устройства.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Но рынок смартфонов не перестает расти. Продажи идут стабильно, суммы выручки растут. Снижение спроса наблюдается лишь на продукцию Apple.