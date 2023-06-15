Правильно приготовленный квас не только утоляет жажду, но и улучшает работу нервной и сердечно-сосудистой системы.

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух сделала интересное открытие. Оказывается, что квас, ставший для нас обыденностью, не только вкусный напиток для летнего сезона, но и имеет огромную пользу. В его составе присутствуют незаменимые полезные вещества, поддерживающие работу организма.

реклама

Врач указана на присутствие в квасе витаминов группы B (B1, B2), а также E и PP. В небольшом количестве присутствует никотиновая кислота или ниацин, что, скорее всего, зависит от рецептуры. Данные компоненты поддерживают в здоровом состоянии сердечно-сосудистую и нервную системы. Также они способствуют укреплению сосудов.

Не каждый напиток будет полезен. К примеру, квас, изготавливаемый на предприятии, делают не по классической рецептуре, добавляя в избытке сахар и всевозможные ароматизаторы. Лицам, склонным к сахарному диабету и болезням пищеварительной системы, не следует употреблять его. Кашух указала, что от такого напитка стоит воздержаться людям с повышенным давлением и нарушением работы печени.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -30% на Corsair Platinum 2x32Gb 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Квас получают посредством брожения, что объясняет присутствие в нем определенного количества алкоголя – порядка 1%, может немного больше. Женщинам в положении и детям следует пить его в умеренном количестве.