Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух сделала интересное открытие. Оказывается, что квас, ставший для нас обыденностью, не только вкусный напиток для летнего сезона, но и имеет огромную пользу. В его составе присутствуют незаменимые полезные вещества, поддерживающие работу организма.
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Врач указана на присутствие в квасе витаминов группы B (B1, B2), а также E и PP. В небольшом количестве присутствует никотиновая кислота или ниацин, что, скорее всего, зависит от рецептуры. Данные компоненты поддерживают в здоровом состоянии сердечно-сосудистую и нервную системы. Также они способствуют укреплению сосудов.
Не каждый напиток будет полезен. К примеру, квас, изготавливаемый на предприятии, делают не по классической рецептуре, добавляя в избытке сахар и всевозможные ароматизаторы. Лицам, склонным к сахарному диабету и болезням пищеварительной системы, не следует употреблять его. Кашух указала, что от такого напитка стоит воздержаться людям с повышенным давлением и нарушением работы печени.
Квас получают посредством брожения, что объясняет присутствие в нем определенного количества алкоголя – порядка 1%, может немного больше. Женщинам в положении и детям следует пить его в умеренном количестве.