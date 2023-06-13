Кадыров выразил уверенность, что высокая боеспособность батальона "Запад-Ахмат" позволит усилить безопасность на приграничных территориях.

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На защиту Белгородской области встанут настоящие воины. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы, относящиеся к батальону «Запад-Ахмат», займутся наведениям порядка на границе упомянутой области. Цель их размещения – охрана от будущих возможных диверсий.

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Данный вопрос был согласован с губернатором региона Вячеславам Гладковым. Как он утверждает, террористический акт, учиненный диверсантами, может быть далеко не последний. Чтобы предотвратить их последствия, на границах области разместятся бойцы, входящие в батальон «Запад-Ахмат», находящиеся под началом МО РФ. Также для урегулирования проблемы будут подключены и иные российские подразделения.

Глава Чечни уверен в том, что высокая боеспособность упомянутого батальона, вкупе с силами российской армии, позволит блестяще выполнить обозначенный перечень целей.

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Диверсия со стороны Украины состоялась 22 мая. Белгородская область была атакована террористами. Результатами их действий стало ранение 13 человек, а также гибель мужчины. Ещё одна пострадавшая скончалась, так и не дождавшись конца эвакуации.