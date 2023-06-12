Российские солдаты успешно отражают контрнаступление Киева, поддерживаемого НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил бойцов ВС РФ с Днем России, а также выразил им свою искреннюю благодарность за защиту государства. Пост с речью опубликован в личных социальных сетях.

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Володин отметил, что солдаты храбро рискую своей жизнью, сдерживая натиск украинской армии. Уже неделю им удается удерживать обороны, не пропуская противника вглубь территории.

Также он отметил, что Россия – это страна, с выдающимися людьми, которые любят свою историю, не порицают труд, а также наделены талантами.

Спикер Госдумы добавил, что граждане любят Отечество, не сомневаются в нем, а также стараются во благо его, чтобы страна продолжала процветать.

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