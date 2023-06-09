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Путин заявил, что российское ядерное оружие разместят в Белоруссии в начале июля
Само оружие установят сразу после завершения подготовки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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Путин озвучил, когда наша страна разместит ядерное оружие в Белоруссии

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Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко и уточнил, что РФ разместит обещанные виды вооружений в стране не ранее 7 июля.

В этот период планируется проведение работ по завершении строительства сооружений для припасов и начнутся мероприятия по процессу размещения. Путин оценил обстановку и назвал ситуацию абсолютно безопасной. Можно без преувеличения заметить, страны уверенно взаимодействуют. Отставаний по графику работ не ожидается.

Напомним, в конце весны Лукашенко сообщил о том, что Белоруссия подготовила все необходимое для размещения оружия. Минск, с его слов, ответственно относится к этому вопросу. Проблем в этом направлении не должно возникнуть.

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Тема размещения оружия поднималась в марте. Новым поводом для ведения переговоров выступила новость о передаче Великобритании Украине снарядов с ураном. Встреча лидеров России и Белоруссии прошла в Сочи. Важно понимать, РФ не оставляет оружие навсегда, а размещает его в республике согласно достигнутой договоренности. При этом контроль над оружием сохранится на российской стороне, и Белоруссия приняла это условие.

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#россия #ядерное оружие #белоруссия #белоруссия и россия
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