Российские военные ночью нанесли групповой ракетный удар по складам ВСУ с иностранной техникой, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

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Российские войска ударили по складам боевых припасов Украины, что привело к нарушению снабжения активистов ВСУ. Новость была озвучена на брифинге Министерства обороны РФ.

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Ночью 9 июня ВС РФ был нанесен удар с использованием оружия как морского, так и воздушного базирования. По итогам проведенной операции пострадали склады, где хранились боеприпасы и иностранная техника, среди которых находились летательные аппараты (БПЛА). Объекты российские летчики и моряки поразили точно в цель.

Около Дзержинска были повреждены наблюдательные пункты, пострадал узел связи. Что касается подробностей запорожского и южнодонецкого направлений, Вооруженные силы Украины потеряли более 650 военнослужащих, примерно 30 танков и более 10 машин пехоты, почти 20 бронированных авто и 6 автомобилей. Днем ранее сообщалось, что ВСУ потеряли свыше 50 единиц бронированной техники.

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Специальная операция, направленная на защиту Донбасса, началась зимой прошлого года и до сих пор продолжается. Когда она закончится, неизвестно. Ее проведение обусловлено обострением положения в регионе из-за обстрелов ВСУ. Образовавшаяся ситуация вызвала широкий резонанс и требовала вмешательства.