Одним из социальных итогов специальной военной операции, проводимой Россией на Украине, может стать формирование новой социальной группы «молодых богатых» из военнослужащих, получающих значительные выплаты от государства.

Экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов поделился с общественностью своим мнением. Он считает, что в РФ скоро сформируется новая социальная группа – «молодые богатые».

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И снова не обошлось без СВО. К социальным итогам происходящего можно отнести то, что появится социальная группа «молодых богатых», состоящая из военных. Их доход значительно превышает нынешний МРОТ. В будущем, имея такие средства, они захотят инвестировать их, чтобы быть всегда «при деньгах». Белоусов считает, что для них следует создать соответствующие инструменты вкладов, которые будут полезны и государству.

Получаются, что обеспеченные военные станут новым инвестиционным ресурсом, за счёт которого можно обеспечить развитие целого ряда отраслей. К примеру, космическую, IT, а также военную.

Преимущество вложений в экономику России в том, что все средства будут «на виду», государство предоставит соответствующие гарантии, а сделки обеспечатся прозрачностью.

Белоусов утверждает, что к длительным инвестициям сейчас готовы либо финансисты, либо пенсионеры. Рынок полнится состоятельными людьми, но они опасаются вкладывать их в какое-либо делать, боясь «прогореть». Пенсионеры же пользуются обычным депозитом, не рискуя связываться с передовыми направлениями.

Другое дело – это формирование новых, отраслевых инструментов, для молодых вкладчиков, имеющих деньги. Инициатива станет отличным подспорьем для участников СВО после её завершения.

К примеру, уже сейчас ведется разработка национального проекта по развитию беспилотных систем. И идея отчаянно нуждается в финансировании. Если военные приобщаться к ней, в будущем смогут иметь стабильный доход, а также поспособствуют значительному продвижению проекта.

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Получается, что нынешние участники СВО, в какой-то мере, определяют экономическое будущее России.