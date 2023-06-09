Экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов поделился с общественностью своим мнением. Он считает, что в РФ скоро сформируется новая социальная группа – «молодые богатые».
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И снова не обошлось без СВО. К социальным итогам происходящего можно отнести то, что появится социальная группа «молодых богатых», состоящая из военных. Их доход значительно превышает нынешний МРОТ. В будущем, имея такие средства, они захотят инвестировать их, чтобы быть всегда «при деньгах». Белоусов считает, что для них следует создать соответствующие инструменты вкладов, которые будут полезны и государству.
Получаются, что обеспеченные военные станут новым инвестиционным ресурсом, за счёт которого можно обеспечить развитие целого ряда отраслей. К примеру, космическую, IT, а также военную.
Преимущество вложений в экономику России в том, что все средства будут «на виду», государство предоставит соответствующие гарантии, а сделки обеспечатся прозрачностью.
Белоусов утверждает, что к длительным инвестициям сейчас готовы либо финансисты, либо пенсионеры. Рынок полнится состоятельными людьми, но они опасаются вкладывать их в какое-либо делать, боясь «прогореть». Пенсионеры же пользуются обычным депозитом, не рискуя связываться с передовыми направлениями.
Другое дело – это формирование новых, отраслевых инструментов, для молодых вкладчиков, имеющих деньги. Инициатива станет отличным подспорьем для участников СВО после её завершения.
К примеру, уже сейчас ведется разработка национального проекта по развитию беспилотных систем. И идея отчаянно нуждается в финансировании. Если военные приобщаться к ней, в будущем смогут иметь стабильный доход, а также поспособствуют значительному продвижению проекта.
Получается, что нынешние участники СВО, в какой-то мере, определяют экономическое будущее России.