Москвичи станут ездить на беспилотных такси. «Яндекс» в виде тестового режима запускает роботакси в столичном районе Ясенево. Заказ выполняется под управлением ИИ.
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Выбор района не случаен, жители Ясенево первыми отправили заявку на участие в необычном эксперименте. В ближайшем будущем в мобильном приложении «Яндекс Go» появится кнопка, с помощью которой ежедневно с 7.00 до 01.00 можно вызвать роботакси.
В Ясенево 40 точек посадки в такси, которыми управляет искусственный интеллект. Поездка на транспорте безопасна. Роботакси прошли все необходимые испытания, подтверждающие безопасность работы. Цикл испытаний автомобилей-беспилотников стартовал еще 5 лет назад. Они успешно проехали почти 25 миллионов километров.
Пока ездить в обновленном такси сможет один пассажир. Заказ могут оформить только совершеннолетние, исключений нет. В рамках реализации тестового режима в салоне автомобиля будет присутствовать опытный водитель. Он контролирует безопасность передвижения пассажиров, и в случае необходимости в экстренных ситуациях готов взять управление транспортным средством в свои руки.
Напомним, весной 2022 года Владимир Путин отметил, что наша страна лидирует по беспилотному транспорту. И это позволяет решать множество задач в самых разных сферах деятельности. Согласно проведенному опросу «Транспорта будущего» почти половина респондентов (48%) не возражает против проведения тестового режима роботакси. 26% опрошенных пока не готовы сесть в машину, которой управляет искусственный интеллект. Они думают, что услугами инновационного такси могут воспользоваться примерно через 10 лет, когда будет доказано многолетним опытом, что подобные поездки абсолютно безопасны для всех участников дорожного движения.