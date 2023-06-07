Согласно действующим законам, в машине будет находиться водитель-испытатель, который проследит за безопасностью поездки.

Москвичи станут ездить на беспилотных такси. «Яндекс» в виде тестового режима запускает роботакси в столичном районе Ясенево. Заказ выполняется под управлением ИИ.

реклама

Выбор района не случаен, жители Ясенево первыми отправили заявку на участие в необычном эксперименте. В ближайшем будущем в мобильном приложении «Яндекс Go» появится кнопка, с помощью которой ежедневно с 7.00 до 01.00 можно вызвать роботакси.

В Ясенево 40 точек посадки в такси, которыми управляет искусственный интеллект. Поездка на транспорте безопасна. Роботакси прошли все необходимые испытания, подтверждающие безопасность работы. Цикл испытаний автомобилей-беспилотников стартовал еще 5 лет назад. Они успешно проехали почти 25 миллионов километров.

Пока ездить в обновленном такси сможет один пассажир. Заказ могут оформить только совершеннолетние, исключений нет. В рамках реализации тестового режима в салоне автомобиля будет присутствовать опытный водитель. Он контролирует безопасность передвижения пассажиров, и в случае необходимости в экстренных ситуациях готов взять управление транспортным средством в свои руки.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD -20% на 14Tb WD - смотри цену -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Напомним, весной 2022 года Владимир Путин отметил, что наша страна лидирует по беспилотному транспорту. И это позволяет решать множество задач в самых разных сферах деятельности. Согласно проведенному опросу «Транспорта будущего» почти половина респондентов (48%) не возражает против проведения тестового режима роботакси. 26% опрошенных пока не готовы сесть в машину, которой управляет искусственный интеллект. Они думают, что услугами инновационного такси могут воспользоваться примерно через 10 лет, когда будет доказано многолетним опытом, что подобные поездки абсолютно безопасны для всех участников дорожного движения.