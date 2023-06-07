Летние кинотеатры будут работать в восьми парках Москвы, на больших экранах покажут как новинки, так и классические кинокартины.

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В восьми парках Москвы состоится открытие летних кинотеатров. На экранах будут показывать мультики, а также фильмы, снятые исключительно отечественными режиссерами.

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Зрителям предлагают широкий ассортимент произведений. На экранах покажут как новинки, так и бессмертную классику кино. Об открытии кинотеатров сообщили в СМИ, после беседы с пресс-службой столичного департамента культуры.

Как обещают представители государственных органов, кинотеатры откроют сразу в восьми московских парках. Это сделано для нескольких целей. Во-первых, удастся поддержать начинающих российских режиссеров. Во-вторых, сделать досуг граждан культурным, а детей порадовать интересными мультфильмами.

Уже 9 июня зрители могут посетить парк Олимпийской деревни. Тамошний кинотеатр будет показывать исключительно классические произведения, к примеру, «Дети капитана Гранта». В этот же момент начнется показ и в Таганском Парке, но сеансы запланированы лишь на пятницу, с 7 до 9 вечера.

Если кому-то хочется ознакомиться с новинками, то следует направиться в Парк Горького или «Москино Сокольники». Именно там продемонстрируют отечественные новинки, а также авторские вариации произведений. Ценнейшие картины, добавленные в собрание Госфильмофонда РФ, будут показывать в саду им. Баумана и Бабушкинском парке.

Идея кажется превосходной. Ассортимент рассчитан на различные категории зрителей. Есть классические ленты, позволяющие людям в возрасте вернуться в те времена, когда они шли на экранах. А молодежь непременно заинтересуют новинки отечественного проката.

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Чтобы посетить мероприятие, достаточно пройти простую регистрацию на сайте выбранной зоны отдыха. Работа летних кинотеатров продлится до сентября. Отдельные площадки будут показывать немое кино, поэтому сеансы будут проходить с сопровождением джазового оркестра.