В восьми парках Москвы состоится открытие летних кинотеатров. На экранах будут показывать мультики, а также фильмы, снятые исключительно отечественными режиссерами.
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Зрителям предлагают широкий ассортимент произведений. На экранах покажут как новинки, так и бессмертную классику кино. Об открытии кинотеатров сообщили в СМИ, после беседы с пресс-службой столичного департамента культуры.
Как обещают представители государственных органов, кинотеатры откроют сразу в восьми московских парках. Это сделано для нескольких целей. Во-первых, удастся поддержать начинающих российских режиссеров. Во-вторых, сделать досуг граждан культурным, а детей порадовать интересными мультфильмами.
Уже 9 июня зрители могут посетить парк Олимпийской деревни. Тамошний кинотеатр будет показывать исключительно классические произведения, к примеру, «Дети капитана Гранта». В этот же момент начнется показ и в Таганском Парке, но сеансы запланированы лишь на пятницу, с 7 до 9 вечера.
Если кому-то хочется ознакомиться с новинками, то следует направиться в Парк Горького или «Москино Сокольники». Именно там продемонстрируют отечественные новинки, а также авторские вариации произведений. Ценнейшие картины, добавленные в собрание Госфильмофонда РФ, будут показывать в саду им. Баумана и Бабушкинском парке.
Идея кажется превосходной. Ассортимент рассчитан на различные категории зрителей. Есть классические ленты, позволяющие людям в возрасте вернуться в те времена, когда они шли на экранах. А молодежь непременно заинтересуют новинки отечественного проката.
Чтобы посетить мероприятие, достаточно пройти простую регистрацию на сайте выбранной зоны отдыха. Работа летних кинотеатров продлится до сентября. Отдельные площадки будут показывать немое кино, поэтому сеансы будут проходить с сопровождением джазового оркестра.