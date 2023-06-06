Российская компания Mobile Inform Group (MIG) представила системный блок под названием «Акинак» на базе отечественного процессора «Скиф».

Работники Mobile Inform Group презентовали компьютер «Акинак», который работает на процессоре «Скиф». Это антисанкционный ПК, системная плата является отечественной разработкой.

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Эксперты назвали устройство энергоэффективным, ведь его потребление не превышает 24 Вт. Оно функционирует на процессоре, который 2 года назад выпустил научно-производственный центр «Элвис» в Зеленограде.

Новинка адаптирована под офисные сценарии, у нее небольшие размеры, что позволяет экономно расходовать место на рабочем столе. Установлен чип с 4 ядрами ARM Cortex-A53. Процессор дополнен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR, максимальный объем на устройстве предусмотрен до 64 ГБ. На компьютере 2 разъема М.2. По словам разработчиков, поддержка SSD-драйвов не предусмотрена. Однако если пользователи посчитают нужным добавить поддержку, разработчики учтут это пожелание и внесут соответствующие коррективы.

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Windows на ПК не предусмотрен. «Акинак» поставляется с отечественным дистрибутивом Linux «Альт». Серийное производство будет осуществляться на предприятии «Азимут». К настоящему времени выпущено 10 000 чипов, запуск конвейера осложняется количеством процессоров «Скиф».