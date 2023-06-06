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Представлен компьютер «Акинак» с отечественным процессором «Скиф»
Российская компания Mobile Inform Group (MIG) представила системный блок под названием «Акинак» на базе отечественного процессора «Скиф».
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Работники Mobile Inform Group презентовали компьютер «Акинак», который работает на процессоре «Скиф». Это антисанкционный ПК, системная плата является отечественной разработкой.

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Эксперты назвали устройство энергоэффективным, ведь его потребление не превышает 24 Вт. Оно функционирует на процессоре, который 2 года назад выпустил научно-производственный центр «Элвис» в Зеленограде.

Новинка адаптирована под офисные сценарии, у нее небольшие размеры, что позволяет экономно расходовать место на рабочем столе. Установлен чип с 4 ядрами ARM Cortex-A53. Процессор дополнен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR, максимальный объем на устройстве предусмотрен до 64 ГБ. На компьютере 2 разъема М.2. По словам разработчиков, поддержка SSD-драйвов не предусмотрена. Однако если пользователи посчитают нужным добавить поддержку, разработчики учтут это пожелание и внесут соответствующие коррективы.

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Windows на ПК не предусмотрен. «Акинак» поставляется с отечественным дистрибутивом Linux «Альт». Серийное производство будет осуществляться на предприятии «Азимут». К настоящему времени выпущено 10 000 чипов, запуск конвейера осложняется количеством процессоров «Скиф».

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#системный блок #скиф #акинак #процессор скиф
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