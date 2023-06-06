Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

Каховская ГЭС пострадала в результате обстрела. Урон был нанесен верхней части конструкции. Дамбе водохранилища удалось уцелеть. Об этом было заявлено Владимиром Леонтьевым, занимающим пост главы администрации Новокаховского городского округа.

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Информация о повреждении Каховской ГЭС начала быстро распространяться в социальных сетях. Согласно первичным данным, речь шла о полном разрушении конструкции. В сети присутствовали кадры, на которых дамба полностью обрушилась.

Леонтьев оперативно дал пояснение ситуации. Он указал, что в ночь на вторник произошли попадания снарядов в самую верхушку ГЭС. Именно там и располагаются шандоры. Это специальные балки, перекрывающие отверстие, через которое идёт вода. В этом же месте располагаются задвижки, которые были снесены. Но на целостности самой дамбы это не сказалось, что можно назвать чистейшим везением.

Как утверждает Леонтьев, показатель воды, после происшествия ГЭС, ниже по течению, стал выше на 2,5 метра. Сейчас ситуацией занимаются специальные службы.

Население города может спокойно продолжать заниматься повседневными делами, опасность миновала. Но вот жители населенных пунктов, расположенных по течению ниже, могут быть эвакуированы. Потенциальная зона потопления, если таковое произойдет, охватит около 300 домов.

Глава администрации уже предпринял все необходимые меры. На случай срочной эвакуации подготовленные снятые с рейсов автобусы. Если до этого дойдет, представители специальных служб оперативно отреагируют, спасая людей. Но сейчас вероятность катастрофы крайне мала.

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ВСУ ударили по весьма «больному» месту. Если рухнет Каховская ГЭС, это приведет к гибели тысяч людей, став настоящей катастрофой. Но, как можно заметить, украинская сторона не гнушается идти даже по такому пути, усеянному телами мирных жителей.