Брюссель "при первой возможности" потребует у Киева разъяснений по поводу использования диверсантами оружия бельгийского производства в Белгородской области, сообщила местная газета Soir со ссылкой на источник.

Недавний теракт, произошедший под Белгородом, ударил по репутации многих зарубежных стран, в том числе и Бельгии. Государство крайне остро отреагировало на событие, ведь никому не хочется быть пособником террористов.

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В МИД и МО Бельгии заявили, что «при первой возможности» власти Украины должны будут разъяснить произошедшее. Речь идёт о том, что диверсанты, проникшие на территорию Белгорода, использовали бельгийское оружие. Об этом сообщили в местной газете.

Получить разъяснения от Киева жаждут представитель МО Бельгии Людивин Дедондер, а также глава МИД государства Аджа Лябиб. В ближайшие сроки будет установлен канал связи, целью которого является получение объяснений со стороны Украины.

В Брюсселе указали, что оружие, переданное Бельгией, могло использоваться ВСУ исключительно для собственной защиты, а не проведения диверсий. Об этом утверждается в каждом сопроводительном письме. Украина же пошла наперекор воли зарубежных союзников, подставив их под удар.

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Диверсанты задействовали не только бельгийское оружие. В их распоряжении была американская и польская техника, а также чешские винтовки. Сейчас перечисленные страны попали под удар, и им требуется в кратчайшие сроки восстановить репутацию.