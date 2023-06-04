Если изначально поляки относились благосклонно к украинцам, считая их «братьями», попавшими в несчастье, то теперь ситуация принимает совершенно иной оборот. В славном городе Красныставе местные жители обратились в правоохранительные органы, жалуясь на беженцев. Группа украинцев буквально держит весь город «в страхе».
реклама
Местные жители указывают на наглое поведение беженцев. К примеру, они могут вскрыть упаковку еды, поесть оттуда, а после вернуть её на место, ничего не оплачивая.
В местных СМИ рассказывается о том, что некогда спокойное место превратилось в рассадник мошенников, воров, а также постоянного опасения за свою жизнь и близких. Жители указывают на целую группу, состоящую из пары десятков лиц, имеющих «цыганские корни».
Прецеденты с беспредельщиками происходят на регулярной основе. К примеру, когда местная полиция задержала хулигана, и пыталась отвезти его в участок, другие беженцы попросту окружили машину, не давая стражам правопорядка сделать этого. Полицейским пришлось прибегнуть к угрозам применить дубинку и газ, чтобы их пропустили.
Сигналы от жителей поступали на регулярной основе, поэтому ситуацию потребовалось взять под личное рассмотрение мэру города Роберту Костюку. Он утверждает, что проследит за тем, чтобы люди могли ощущать себя спокойно, а не тревожится по таким делам. В качестве первичных мер – усиление полицейских патрулей в месте нынешней дислокации беженцев.
Ситуация крайне неоднозначная. Поляков можно понять, ведь из-за резкого повышения количества беженцев условия жизни стали куда хуже. Начали пропадать рабочие места, страна оказывала мощную финансовую поддержку, тем самым ухудшая собственный бюджет. Откровенная наглость беженцев может стать последней каплей, которой обернется братски настроенных поляков против украинцев.