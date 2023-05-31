Украинское контрнаступление может начаться уже летом 2023 года. Об этом сообщили за рубежом.
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Как утверждает иностранный представитель, сперва Киев необходимо снабдить всем, что может потребоваться для защиты собственной территории. И только потом Украина сможет заняться приготовлениями к летнему наступлению.
Вашингтон не намерен сворачивать поставки оружия и техники, а лишь будет наращивать их, доводя до возможных пределов.
В Белом доме затрудняются назвать точные сроки запланированной операции, но в качестве ориентира обозначили лето 2023 года.
Ян Гагин, занимающий пост советника врио главы ДНР, сообщил, что сейчас Украина пытается произвести «ползучее» контрнаступление, заключающееся в учащенных диверсиях и почти беспрестанной работе артиллерии.
Сроки контрнаступления уже неоднократно переносились. Потеря Артемовска стала одним из факторов, повлиявших на перенос украинской операции. Результатами битвы за город стало сокращение численности ВСУ. Сейчас наблюдается страшный кадровый «голод».
Но Зеленский не может отменить контрнаступление, так как многие зарубежные страны откажутся от дальнейшего финансирования Украины, поняв, что она не сможет занять лидирующую позицию в данном конфликте.