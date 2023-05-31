"Путин провел красные линии — любое взаимодействие с силами НАТО и ядерное оружие. Опасаясь реакции Путина, Байден не смог оснастить Киев тактическими ракетными системами и беспилотниками MQ-1C Grey Eagle", — говорится в публикации.

Конфликт на Украине – это битва разумов, а также политических позиций. И сейчас победа в нем всецело принадлежит России, о чем говорят даже на Западе.

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В зарубежном издании вышла публикация, в которой указано, что президент России Владимир Путин придерживается правил, гарантирующих успех в нынешней ситуации.

Как утверждают иностранные СМИ, проведены красные линии. Ими являются попытки взаимодействия с НАТО и ядерные боеголовки. Боясь того, как отреагирует Путин, Байден не стал поставлять в Киев тактические ракеты и беспилотники. Ведь обратная реакция будет крайне сильной.

НАТО не вступает в прямую конфронтацию с Россией. Вся помощь Европы на Украине заключается в том, чтобы сдерживать ВС РФ, а не воевать с ними. Активное вмешательство альянса, даже при наихудшем для Киева раскладе, исключено, ведь это послужит «спусковым крючком» для начала конфликта мирового масштаба.

В издании указывается, что ситуацией владеет Путин, а не Байден. Нынешняя политика безопасности Америки строится вокруг решения всего одного человека, и это далеко не лидер США.

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Президент России неоднократно обращал внимание на то, что хочет поскорее завершить данный конфликт, а не обострять его. Но со стороны Европы не наблюдается действий по разрешению ситуации миром. Она продолжает обострять конфликт, наращивая поставки оружия.