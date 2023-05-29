ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам ВСУ. Об этом стало известно из заявления официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова.
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В ходе ракетного удара удалось уничтожить большое количество объектов, представлявших военную ценность для украинской стороны. Задачу можно считать выполненной на все 100%.
Цель данной операции – это пункты для командующих, посты, обеспечивающие связь, различная авиация, а также склады, на которых располагаются боеприпасы ВСУ.
Как стало известно из официальных источников, российской армии удалось всего за день нанести поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ, стоящим в важных точках. В 124 районах была уничтожена военная техника.
Прошлым днем, 28 мая, Александр Гордеев, отвечающий за пресс-центр группировки войск «Восток», поделился, что российская армия поразила самоходную гаубицу Krab польского производства. Это произошло на юге Донецка.
Также он указал, что в другом направлении, а именно в Запорожье, уничтожили опорный пункт в Новоивановке, принадлежавший ВСУ. Помимо этого, ВС РФ удалось устранить минометный расчёт, находящийся в районе Гуляйполя.
Сейчас российская армия полностью удерживает ситуацию под контролем, не позволяя ВСУ нанести ущерб жизням и имуществу мирных жителей, а боеспособность украинской армии постепенно снижается.