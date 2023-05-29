«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены»

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ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам ВСУ. Об этом стало известно из заявления официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова.

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В ходе ракетного удара удалось уничтожить большое количество объектов, представлявших военную ценность для украинской стороны. Задачу можно считать выполненной на все 100%.

Цель данной операции – это пункты для командующих, посты, обеспечивающие связь, различная авиация, а также склады, на которых располагаются боеприпасы ВСУ.

Как стало известно из официальных источников, российской армии удалось всего за день нанести поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ, стоящим в важных точках. В 124 районах была уничтожена военная техника.

Прошлым днем, 28 мая, Александр Гордеев, отвечающий за пресс-центр группировки войск «Восток», поделился, что российская армия поразила самоходную гаубицу Krab польского производства. Это произошло на юге Донецка.

Также он указал, что в другом направлении, а именно в Запорожье, уничтожили опорный пункт в Новоивановке, принадлежавший ВСУ. Помимо этого, ВС РФ удалось устранить минометный расчёт, находящийся в районе Гуляйполя.

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Сейчас российская армия полностью удерживает ситуацию под контролем, не позволяя ВСУ нанести ущерб жизням и имуществу мирных жителей, а боеспособность украинской армии постепенно снижается.