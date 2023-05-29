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ВС РФ нанесли удар по военным объектам ВСУ на аэродромах
«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены»
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ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам ВСУ. Об этом стало известно из заявления официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова.

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В ходе ракетного удара удалось уничтожить большое количество объектов, представлявших военную ценность для украинской стороны. Задачу можно считать выполненной на все 100%.

Цель данной операции – это пункты для командующих, посты, обеспечивающие связь, различная авиация, а также склады, на которых располагаются боеприпасы ВСУ.

Как стало известно из официальных источников, российской армии удалось всего за день нанести поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ, стоящим в важных точках. В 124 районах была уничтожена военная техника.

Прошлым днем, 28 мая, Александр Гордеев, отвечающий за пресс-центр группировки войск «Восток», поделился, что российская армия поразила самоходную гаубицу Krab польского производства. Это произошло на юге Донецка.

Также он указал, что в другом направлении, а именно в Запорожье, уничтожили опорный пункт в Новоивановке, принадлежавший ВСУ. Помимо этого, ВС РФ удалось устранить минометный расчёт, находящийся в районе Гуляйполя.

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Сейчас российская армия полностью удерживает ситуацию под контролем, не позволяя ВСУ нанести ущерб жизням и имуществу мирных жителей, а боеспособность украинской армии постепенно снижается.

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