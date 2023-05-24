Конфликт на Украине – современное событие, к которому приковано внимание всех мировых и малых держав. Многое в этом вопросе зависит от позиции России. И, как заявил Песков, заморозки конфликта на Украине не предвидится.
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Как утверждает пресс-секретарь Владимира Путина, Россия готова завершить СВО, полностью обеспечив собственные интересы. Но, чтобы гарантировать безопасность государства, РФ готова прибегнуть и к СВО, и к прочим доступным средствам.
Песков дал оценку вероятности переговоров между Москвой и Киевом. С его точки зрения, данное событие маловероятно. На Украине официально запретили вести любые переговоры с Россией. Как уже сообщалось ранее, в Москве не видят хоть каких-либо шансов на успешное завершение конфликта «за столом».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова пойти навстречу, завершив нынешнее противостояние не военной силой, а переговорами. Он указал на то, что больше года назад все попытки решить вопрос дипломатически прекратила не Россия, а Украина.
Киев пытался выбить для себя лучшие условия, не желая идти на компромиссы и хоть как-либо прийти к договоренности. В апреле 2022 года Украина приняла решение об окончательном завершении переговоров.