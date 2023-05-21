В последние недели в Азии установилась аномально жаркая погода, которая вынудила страны региона нарастить закупки газа, мазута и угля, в том числе — российского производства, пишет Bloomberg.

Юго-Восточная Азия столкнулась с природной аномалией. Экстремальная жара впервые так сильно затронула данные регионы. Показатели температуры являются рекордными за целые десятилетия. Подобное развитие событий стало предпосылкой к тому, что увеличился спрос на российские уголь, газ и мазут.

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Две прошедшие недели выдались для Азии крайне жаркими, причем в прямом смысле. Правительству пришлось пойти на экстренные меры, нарастив объёмы закупки топлива из России, а также других стран.

Как отмечают эксперты, экспорт природных ресурсов стал значительно больше в 2023 году. Только за прошедший апрель показатели превысили втрое чем те, что были в прошлом году. Что касается мазута, то два первых весенний месяца импорт бил все рекорды. Как считают эксперты, закупки могут стать ещё больше, ведь в Эль-Ниньо продолжает расти температура.



Сейчас активными потребителями российских энергоресурсов являются Индия, а также Китай. К крупнейшим покупателям добавились ещё Вьетнам, Шри-Ланка, а также Южная Корея, но в меньше степени.

Как утверждают аналитики, Южной Азии приходится труднее всего из-за природных казусов. Палящая жара стала настоящей проблемой для бедных стран, включая Пакистан и Бангладеш. Местному правительству трудно разработать эффективные меры поддержки граждан, а международные проблемы являются чем-то из рук вон выходящим.

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Сейчас страны Юго-Восточной Азии стоят на перепутье. У них есть всего два варианта: стать противниками США, увеличивая поставки российских энергоресурсов, либо же «пожертвовать» собственным населением, отказавшись от выгодных закупочных цен на сырьё. Бедные страны попросту не могут отказаться от дешевой альтернативы, но опасаются гнева Америки, которая не станет входить в их тяжкое положение на фоне происходящих событий.