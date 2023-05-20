В ближайшее время Белый дом намеревается передать Украине истребители F-16. Точная дата этого неизвестна, но в США обещают решить данный вопрос как можно скорее.
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Сейчас ведется разговор про сроки передачи истребителей. Это было заявлено Джейком Салливаном – советником президента Америки по вопросам безопасности государства.
Он утверждает, что пока нет четкого намеченного плана, а лишь намерения передать данные истребители в распоряжение украинской армии. Предстоит определиться с тем, кто именно передаст эти машины, а также их точное количество. Во многом на ситуацию повлияет успешность обучения украинских летчиков.
Нынешняя прерогатива США – это укрепление ВВС Киева. Так они планируют выполнить проект по долгосрочной приверженности самообороны Украины.
В Белом доме считают, что F-16 – это не те машины, что потребуются Киеву в предстоящем контрнаступлении. Истребители передают «на будущее». Штаты дают Украине лишь то оружие, что может использоваться в рамках нынешнего конфликта.
Можно сказать, что Зеленский добился своего, ведь он неоднократно просил у Запада самолеты. Но данные машины являются слишком ценным ресурсом, поэтому вопрос требует тщательного рассмотрения европейскими странами.
Советник МО Украины Юрий Сак поделился «предпочтениями» Киева. Идеальным решением, с его точки зрения, является поставка со стороны Запада порядка 50 истребителей F-16. Данное количество машин позволит создать 3 или 4 эскадрильи, которые станут на защиту украинского неба. Сейчас у Киева нет вооружения, способно справиться с авиацией РФ.
Инициатива передачи истребителей поддерживается Великобританией и Нидерландами. Германия отказалась принять активное участие в данном мероприятии, а в Бельгии согласились лишь тренировать украинских летчиков.