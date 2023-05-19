Вес небоскребов в Нью-Йорке заставляет город опускаться ниже под воду. О том, что из-за недвижимости Большое Яблоко начало тонуть, сообщается в новом исследовании ученых Геологической службы США.

С каждым годом в мегаполисах продолжает увеличиваться количество небоскребов. «Бетонные джунгли» становятся всё тяжелее, и это не может иметь положительных последствий для земли и грунта. Сейчас стало достоверно известно, что Нью-Йорк постепенно тонет. И причина этому – небоскребы.

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В Нью-Йорке насчитывается порядка миллиона зданий. Их общий вес превышает 770 млн тонн. Это колоссальная нагрузка, поэтому город постепенно проседает. За год он уходит вглубь на пару миллиметров, но в отдельных районах зафиксировано ускорение процесса.

С точки зрения ученых, цифры начинают становиться критичными. Да, показатели минимальные, но мегаполис постепенно приближается к воде, что повышает риски и последствия стихийных бедствий. Особые опасения вызывает состояние Бруклина, Куинса, а также Нижнего Манхэттена.

Уже сейчас можно смело заявить о том, что Нью-Йорк, вскорости, может столкнуться с наводнениями. Прирост уровня моря, в данном месте, куда выше, чем средние показатели по миру. Об этом заявляет геолог Том Парсонс, проведший целевое исследование.

Наводнения несут угрозу не только для жителей города, но и для зданий. Если вода будет постоянно воздействовать на фундамент, это приведет к разъеданию армирующей стали, а также ослаблению бетона. Как итог – постройки попросту рухнут. К сожалению, местные девелоперы, ищущие, где можно сэкономить, не предусматривают подобного развития событий.

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В конце 2022 года NOAA заявило, что США предстоит столкнуться со значительным повышением морского уровня в ближайшие 30 лет. Показатели будут больше, чем за весь прошедший век. С наводнениями предстоит столкнуться не только Нью-Йорку. В группу риска попадает и Майями.