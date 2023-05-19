Принято окончательное решение построить технопарк на месте металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, его план будет готов после разминирования территории, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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«Азовсталь» является местом, где в начале СВО были тяжкие бои. ВСУ до последнего не желали сдаваться, окопавшись на заводе. Это привело к тому, что основательная часть его инфраструктуры была разрушена, а восстановление прежней деятельности станет одним из наиболее затратных проектов.

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Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ, поделился тем, что в будущем ожидает комбинат «Азовсталь». Как только завершится разминирование территории, на его месте воздвигнут технопарк.

С его слов, идей было множество, но именно технопарк прижился лучше всего. Стоит понимать, что на комбинате осталось сотни тонн металла. Чтобы полностью восстановить его работу, потребуется немало времени, а также масштабное вложение средств и привлечение рабочей силы. Данный проект начнет окупаться лишь в далекой перспективе.

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Окончательно план будет составлен после завершения работ по разминированию территорию. Напомним, что комбинат пришел в нынешнее состояние из-за окопавшихся на нем нацистов из организации «Азов», приравненной к террористической. 16 мая 2022 года они сложили оружие, сдавшись в плен российской армии.