Sohu: планы Украины по использованию ЗРК Patriot рухнули после удара российского «Кинжала»

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский крайне бережно относился к ЗРК Patriot. Каждая система, стоящая на защите столицы, была ценной военной единицей. И всего один истребитель, с «Кинжалом» на борту, смог нарушить планы по использованию комплекса против РФ.

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16 мая российская армия нанесла удар гиперзвуковой ракетой по ЗРК Patriot, выведя из строя пять систем. Уже на следующий день в КНР дали комментарии по этому поводу. В Китае заявили, что комплексы относительно недавно поступили на вооружение украинской армии. Зеленский был крайне рад такому повороту событий, ведь надеялся перехватывать системой все российские ракеты.

Но планы хороши лишь в том случае, когда они сбываются. Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» поставили точку в надеждах Украины задействовать новое вооружение в противостоянии с Россией.

Сперва Киев всячески отрицал выход комплекса из строя. Было заявлено лишь о «незначительных» повреждениях, не требующих проведения ремонта в мастерской. Часть этого оказалось правдой, ведь чинить ЗРК не нужно – его уничтожили.

Это стало известно благодаря пользователям, опубликовавшим в сети момент со взрывом системы. СБУ оперативно отреагировало на размещение видео, задержав причастных к этому блогеров, но медиафайл успел утечь в интернет.

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Почему же Киев так печется о ЗРК Patriot? Сегодня нет более эффективной системы ПВО, чем эта. Но есть способ противостояния ему – это ракеты «Кинжал», являющиеся стратегическим вооружением. Снаряды могут совершать маневры на траектории, выполняя задания. Как утверждают официальные источники, ракета развивает скорость до 10 Махов. Система противоракетной обороны просто не поспевает за «Кинжалом».