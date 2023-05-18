Польское телевидение старается показать зрителям, что жизнь в Польше прекрасна. Они демонстрируют падение цен на колбасу и улучшение экономических прогнозов. Однако, как отмечает автор INN Poland, эта картина мало соответствует реальности.

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Польша – рай на земле. Ведь не будет же врать общественное телевиденье? Власти пытаются всячески продемонстрировать привлекательность жизни в стране: колбасу, продающуюся практически за бесценок, а экономические прогнозы обещают всем процветающее будущее. Но реальность «слегка» отличается от картинки.

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Последний выпуск «Известий» TVP, шедших на польском телеканале, стал глубоко обсуждаемым в интернете. В новостях показали, что экономику государства ожидают подъем, инфляция соизволила упасть, а местные жители уже могут готовить кошельки для пособий. Но пользователи социальных сетей указали на выборочную демонстрацию данных.

В материале упомянули снижение стоимости силезской колбасы, а также благоприятные экономические прогнозы. Но в социальных сетях напомнили о завышении данных и выборочном представлении информации. В новостях также забыли упомянуть об инфляции в 2024 году.

Вскорости в Польше должен быть принят закон о 14-й зарплате, а также поднята тема валоризации социальной выплаты 500+. Но пользователи подметили высказывания главы PiS Ярослава Качиньского, который заявил, что повышение 500+ является «проинфляционным».

Также ведущий не рассказал о том, что выплаты будут финансироваться из налогов. Автор материала постарался выдать базовые вещи за действительность, рассказав, что хорошая экономика равна заполненному бюджету.

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Пусть сейчас экономика Польши действительно идёт на подъём, но есть множество факторов, которые могут привести к стагнации, либо отрицательному росту. Во-первых, в государстве малое количество инноваций. Стране удается держаться «на плаву» только благодаря иностранным инвесторам. Во-вторых, наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров, ведь большая часть рабочих мест занята «гастарбайтерами».