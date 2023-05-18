Польша – рай на земле. Ведь не будет же врать общественное телевиденье? Власти пытаются всячески продемонстрировать привлекательность жизни в стране: колбасу, продающуюся практически за бесценок, а экономические прогнозы обещают всем процветающее будущее. Но реальность «слегка» отличается от картинки.
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Последний выпуск «Известий» TVP, шедших на польском телеканале, стал глубоко обсуждаемым в интернете. В новостях показали, что экономику государства ожидают подъем, инфляция соизволила упасть, а местные жители уже могут готовить кошельки для пособий. Но пользователи социальных сетей указали на выборочную демонстрацию данных.
В материале упомянули снижение стоимости силезской колбасы, а также благоприятные экономические прогнозы. Но в социальных сетях напомнили о завышении данных и выборочном представлении информации. В новостях также забыли упомянуть об инфляции в 2024 году.
Вскорости в Польше должен быть принят закон о 14-й зарплате, а также поднята тема валоризации социальной выплаты 500+. Но пользователи подметили высказывания главы PiS Ярослава Качиньского, который заявил, что повышение 500+ является «проинфляционным».
Также ведущий не рассказал о том, что выплаты будут финансироваться из налогов. Автор материала постарался выдать базовые вещи за действительность, рассказав, что хорошая экономика равна заполненному бюджету.
Пусть сейчас экономика Польши действительно идёт на подъём, но есть множество факторов, которые могут привести к стагнации, либо отрицательному росту. Во-первых, в государстве малое количество инноваций. Стране удается держаться «на плаву» только благодаря иностранным инвесторам. Во-вторых, наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров, ведь большая часть рабочих мест занята «гастарбайтерами».