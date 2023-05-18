Поддерживающие Украину западные страны опасаются, что в скором времени военная поддержка, оказываемая Киеву, достигнет предела, особенно на фоне ситуации вокруг выборов президента США 2024 года. Об этом в четверг написала британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных западных чиновников.

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Союзники Украины начали выражать собственные опасения. Кажется, что их спонсирование начинает показывать «дно». Западные страны больше не могут оказывать военную поддержку в прежних объёмах, а выбор президента США, которые состоятся в 2024 году, могут значительно повлиять на планы всей Европы.

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Уже сейчас поставки вооружения достигли максимума. На Украину отправляют всё более новое и технологичное оружие, которое страны «придерживали» на случай полномасштабной войны. Вскоре европейские государства встанут перед очевидным выбором: поставить всё на Украину, или прекратить поставки.

Предстоящая президентская компания не добавляет ярких красок перспективам. Уже сейчас в США есть сторонники позиции по прекращению всяческой поддержки Украины. Если же на выборах победят представители этой стороны, государство окажется полностью отрезано от европейского оружия, и быстро проиграет в конфликте.

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Вашингтон может поддерживать Киев ещё на протяжении 5 месяцев. Именно столько времени есть, чтобы Украина заняла лидирующую позицию в конфликте. Если же с задачей не удастся справиться, государство останется предоставленным самому себе.