В социальных сетях появилось видео, объясняющее, как связаться со спецслужбами США на условиях анонимности.ЦРУ открыто вербует россиян, недовольных своей родиной, в шпионы

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Россия – это нынешний соперник США на политической и военной арене. Америка, обдумывая очередную «пакость», пришла к «гениальному» решению – созданию системы, позволяющей вербовать граждан РФ в шпионы.

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Суть стратегии в том, чтобы заниматься вербовкой россиян, недовольных текущей ситуацией. США прямо утверждают, что ищут тех, кто продаст родину за «вечнозеленые». К сожалению, подобные субъекты встречаются и в России, и в Беларуси. Уже вскоре они могут стать целью для агентов ЦРУ.

В социальных сетях опубликовали видео с объяснениями, как анонимно передавать информацию иностранным спецслужбам. Как утверждает автор ролика, он готов всячески идти навстречу людям, решившим «пошептать на ушко» властям Америки.

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Публикация столь важной информации имеет две цели. Во-первых, это открытая демонстрация «новой возможности» для граждан, недовольных своим государством. Во-вторых, это посеет зерна недоверия среди россиян и белорусов, ведь теперь под подозрением может оказаться каждый. Особое внимание будет уделяться тем, кто ранее негативно высказывался в сторону властей или политики.