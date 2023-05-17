Согласно ежемесячным докладам международного энергетического агентства, российский экспорт нефти достиг рекордных показателей в апреле 2023 года. Данные значения достигнуты впервые с февраля 2022 года, когда началась СВО.
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Если обобщить, в апреле удалось достигнуть показателей в 50 000 баррелей в сутки. Это наибольшее значение за целый год.
Как считает МЭА, нефтяной экспорт РФ позволил пополнить бюджет ещё на 1,7 млрд, повысив общее значение до 15 млрд долларов. Но этого всё ещё недостаточно, чтобы нагнать прошлогодние обороты. Разница в сумме составляет 27%. Стоит отметить, что в марте было уменьшение доходов в годовом выражении на 40%.
Постепенно Россия возвращается к прежним оборотам. Одна из причин – повышение заинтересованности азиатских стран в покупках отечественного сырья. Нынешние объемы превышают размеры поставок в ЕС. Причина уменьшенного дохода в том, что снижены цены на топливный ресурс, но это удастся преодолеть со временем.
Сейчас российскую нефть активно покупает Турция, КНР и Индия. Общее среднее значение составляет 830 000 тысяч баррелей в день. Оставшийся объем распределяется между Ближним Востоком, Африкой и другими странами.
Ещё в 2022 году ОПЕК перестали включать информацию МЭА в собственные расчеты. Сведения заменили статистикой, предоставляемой другими зарубежными аналитическими компаниями. Из-за этого прогнозы перестали быть актуальными и объективными.
Запад всеми силами пытается продемонстрировать упадок российского энергорынка, поэтому не включает достоверные источники информации в свои расчеты. Сейчас невозможно судить об объективности зарубежных сведений, стоит полагаться на независимые и непредвзятые источники.