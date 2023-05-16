Несколько чешских кредитных учреждений начали закрывать счета, принадлежащие россиянам или белорусам, проживающим на территории страны. Явление пока не стало массовым, но есть все основания полагать, что в будущем оно станет привычным для государства.
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С данной проблемой уже столкнулись некоторые граждане РБ и РФ, проживающие в Чехии по визе. Как утверждают в кредитных учреждения, у них существуют особые процедуры, позволяющие закрыть счета для лиц, не имеющих гражданства европейских стран.
Специалисты рассказали, что банк действует исключительно в собственных интересах, проводя анализ того, насколько клиент может стать рисковым или опасным для него. Если счёт аннулировали, значит человек представляет определенную угрозу, и кредитное учреждение не станет с ним сотрудничать.
Другой банк, Creditas, и вовсе отказался сотрудничать с россиянами. Мало того, больше нельзя открыть счёт, а все имеющиеся реквизиты попросту аннулировали. Банки считают, что их поступок не дискриминирует граждан РФ и РБ, их действия строго в рамках регламента.