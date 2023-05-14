До начала СВО, когда не было валютных ограничений, люди предпочитали делать запасы в долларах и евро. Цели были разные: надежда на то, что после удастся перепродать валюту по более высокому курсу, или накопления на случай поездки за границу. Сейчас же доллары и евро не в ходу.
реклама
Но в апреле 2023 года было совершено множество обменных операций. Евро отошел на задний план. Похоже, что люди избавляются от собственных сбережений, пока не поздно, активно продавая иностранную валюту.
Как отмечают эксперты банка «Русский стандарт», у граждан России продолжает сохраняться интерес к доллару. Но всё идёт к тому, что эта валюта скоро полностью выйдет из обихода РФ.
Если рассматривать онлайн, продажа доллара осуществлялась в 2,5 раза чаще, нежели его покупка. Безналичные евро люди предпочитали приобретать. Заинтересованность возросла в целых 1,5 раза.
Как утверждают банковские эксперты, размер среднего чека операции по продаже «бумажного» доллара составил $1 031. Сумма покупки находилась в пределах $1 123. «Бумажный» евро продавался за €725, а приобретался за €936.
В онлайне показатели несколько другие. Продажа доллара составила $906, а вот средняя сумма приобретения была значительно выше – $4 890. У евро показатели следующие: продажа – €1 621, покупка – €3 544.
Как показывает банковская статистика, граждане России отдают предпочтение наличному обмену «на месте», то есть в обменниках. Операции в интернете предпочитают лишь 16% клиентов. Статистика сохраняется уже на протяжении нескольких месяцев.
Нынешние тенденции складываются таким образом, что иностранная валюта постепенно выходит из обихода граждан РФ. Во многом на это повлияла геополитическая ситуация, а также отсутствие возможности посетить зарубежные страны даже для отдыха.