В Брянской области произошло крушение вертолета Ми-8, вместе с тем потерпел крушение истребитель Су-34. Эксперты приступили к осмотру места событий.
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Как утверждает глава города, крушение не привело к разрушениям. Но несколько местных жителей, заснявших произошедшее, утверждают, что вертолетная лопасть нанесла ущерб забору частного дома.
Взрыв произошел в 12:28 по московскому времени. Первыми на трагедию обратили внимание местные жители, опубликовав соответствующие фото и видео в городских социальных сетях. Людям удалось запечатлеть сам момент взрыва, а также то, как падали обломки.
Под рухнувшим вертолетом сформировалась воронка, а также произошло возгорание леса. Обломки транспорта разметало по всей округе.
К сожалению, оба пилота погибли. На данный момент не удалось обнаружить их тел или останков.
В результате происшествия есть одна пострадавшая – 51-летняя женщина. Сейчас нет информации о том, в каком она состоянии. Потерпевшей оказывают всю необходимую помощь. Известно лишь то, что у женщины множество ожогов.
Но это лишь первый случай. Во втором происшествии ключевой фигурой был истребитель Су-34. Воздушное судно упало вблизи границы Украины. Как и в предыдущем случае, пилот, а также штурман, не выжили. Тела удалось быстро обнаружить, место трагедии оцеплено и изучается экспертами.
По неподтвержденной информации, крушение самолета и вертолета – это дело рук диверсантов. Уже сейчас специальные службы занялись реализацией плана «Перехват». Также есть вероятность того, что в этой же области мог рухнуть ещё один истребитель.
Спецслужбам предстоит тщательно проверить, что произошло на самом деле. То, за один день рухнуло два воздушных судна, является крайне подозрительным, и слабо похоже на случайность.