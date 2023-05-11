Спустя семь месяцев после того, как Вашингтон объявил о жестких ограничениях на поставки чипов и комплектующих, китайские компании удваивают собственные цепочки поставок и получают миллиарды юаней от властей и инвесторов, пишет американская газета The New York Times.

Вашингтон был непреклонен в отношении КНР, пытаясь всячески нарушить китайский бизнес. Ещё семь месяцев назад были введены жесткие ограничения на поставки чипов и комплектующих к ним. Стоит ли говорить, что данные устройства являются ключевыми для производства различной техники. Но теперь дела приняли совершенно иной оборот.

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Китайцы, не желая терпеть убытки, удвоили собственные цепочки поставок, и теперь буквально купаются в деньгах, щедро выделяемых властями и инвесторами.

Изначально были трудности. Осенью 2022 года КНР пришлось заморозить возведение огромного завода, специализирующегося на изготовлении микрочипов. Байден начал вести агрессивную торговую политику, лишив Китай возможностей, технологий, а также умелых специалистов.

Следом за этим произошла остановка поставок полупроводников. Уже сейчас Америка не сотрудничает с КНР в этой сфере. Поддержать её позицию могут многие европейские страны и Япония.

Китай, попав в крайне невыгодное положение, предпочел ускорить развитие собственной сферы. Пусть зарубежные технологии стали недоступны, но руководство страны щедро выделяло деньги на исследования. В КНР начали усиленно производить не такие технологичные, но полезные и прибыльные полупроводники. Компании работают с устаревшими западными деталями, которые не затронули санкции.

Цель Китая – полностью заменить американскую продукцию своей собственной. И это получается. Один из производителей электромобилей уже поделился намерениями приобрести порядка 1 000 чипов для своей продукции в КНР. Ранее эта компания сотрудничала с Европой.

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Получается, что Америка «выстрелила себе в ногу». Китай, немного затормозившись в технологическом развитии, начал приобретать независимость в данной отрасли. В будущем это основательно ударит по позициям США на мировом рынке.