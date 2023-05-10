Бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крукс сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что, невзирая на помощь, оказываемую Западом, украинская армия по-прежнему уступает российской по всем параметрам.

Бывший агент МИ-6, используя методы аналитики, а также собранную информацию, смог выдать точный прогноз для Украины.

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Если раньше возможности ВСУ оценивались как «средние», то сейчас они являются «посредственными». Да, зарубежные поставки оружия и техники стали сильным подспорьем, но не панацеей.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский уже которую неделю планирует контрнаступление. Об этом неоднократно заявлялось в СМИ, были публикации на тему серьезных приготовлений к предстоящей боевой операции.

Но зарубежный агент разведки утверждает, что у ВСУ нет ни единого шанса. У Украины уже сейчас наблюдается жуткий дефицит боеприпасов и артиллерии. Российская армия имеет полноценное снабжение, передовое оснащение, а также обученных и опытных бойцов. В распоряжении ВСУ всего 50 000 военных, готовых к бою. Этого количества мало, чтобы провести контратаку.

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Если ВСУ рискнет начать запланированную операцию, её эффективность, в лучшем случае, будет минимальной. В худшем – это бессмысленная потеря бойцов, перевод дефицитных боеприпасов, а также последующий проигрыш по всем фронтам из-за нехватки военных.