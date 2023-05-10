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Philips продолжит поставлять медицинское оборудование в Россию
Мировой лидер на рынке медицинского оборудования и бытовой техники Philips продолжит поставлять в Россию медоборудование, несмотря на специальную военную операцию (СВО)
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С момента начала СВО из России ушло множество именитых компаний и брендов. Производители, опасаясь западных санкций, а также негативной реакции европейской общественности, оперативно свернули свою деятельность. Но директор компании Philips решил идти до конца, не прекращая поставок медицинского оборудования в РФ.

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На своем выступлении он указал, что право на здравоохранение не может быть отобрано из-за политических разногласий. Именно поэтому он и продолжит поставки техники, требуемой больницам. Но не вся продукция сохранится. К примеру, в стране не будут продаваться товары для личного ухода, исключая те, что предназначены беременным.

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Чуть ранее стало известно, что производители Китая и России хотят выкупить мощности, принадлежавшие зарубежным компаниям. Корпорации хотели приобрести заводы Bosch, LG, а также Samsung. К сожалению, не удалось прийти к взаимопониманию и соглашению. Зарубежные компании не желают идти на компромисс с отечественными или азиатскими производителями.

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