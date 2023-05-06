Утром 6 мая телеканал CNN ссылаясь на Военно Воздушные Силы америки в Южной Корее сообщил о крушение истребителя F-16. По словам военного командования самолёт США выполнят учебный полёт возле военной базы и аэродрома.
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Пилот смог успешно катапультироваться, избежал сёрьезных травм, однако его отправили в ближайшую больницу. Катастрофа произошла на сельской местностью, но по сообщениям очевидцев пострадавших среди мирного населения нет. Несмотря на это, военными начато расследование происшествия.
Это не единственный недавний случай крушения американского самолёта. Ранее в штате Калифорния радом с гражданским аэродромом упал самолёт. Уже известно о трёх погибших среди гражданских.