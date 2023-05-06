Американский истребитель F-16 разбился во время тренировочного полета в Южной Корее

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Утром 6 мая телеканал CNN ссылаясь на Военно Воздушные Силы америки в Южной Корее сообщил о крушение истребителя F-16. По словам военного командования самолёт США выполнят учебный полёт возле военной базы и аэродрома.

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Пилот смог успешно катапультироваться, избежал сёрьезных травм, однако его отправили в ближайшую больницу. Катастрофа произошла на сельской местностью, но по сообщениям очевидцев пострадавших среди мирного населения нет. Несмотря на это, военными начато расследование происшествия.

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Это не единственный недавний случай крушения американского самолёта. Ранее в штате Калифорния радом с гражданским аэродромом упал самолёт. Уже известно о трёх погибших среди гражданских.