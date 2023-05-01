В воскресенье президент Чехии Петр Павел посетил Украину. В ходе своей поездки он смог обнаружить важную проблему, которая значительно ослабляет ВСУ, и может привести к фатальным последствиям на поле боя.
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Павел указал на абсолютный дефицит боеприпасов. С Запада идут целые эшелоны первоклассной техники, но к ним дают слишком мало снарядов. Такого количества хватает, чтобы машины «повоевали» пару дней, а после вынужденно возвращались в парк.
Высокотехнологичные и эффективные танки становятся обыкновенным складским товаром. И это существенный минус. Украина теряет потенциальную боевую мощь, как в атаке, так и в защите.
Президент Чехии пообещал, что поспособствует увеличению поставок снарядов ВСУ. Будут рассмотрены все возможности для помощи союзникам, находящимся в бедственном положении.
Как утверждает Павел, в распоряжении украинской армии маловато техники, но её дефицит не так ощутим, как недостаток боеприпасов. Это становится одним из ограничений к проведению скорейшего и эффективного контрнаступления. У российской армии подобных трудностей нет, поэтому бои завершаются в её пользу.
Павел прибыл на Украину не один, а вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Трехсторонняя встреча была посвящена дальнейшему сотрудничеству, а завершилась посещением отдельных населенных пунктов, подвергнувшихся разрушению из-за ракетных ударов. Павел пообещал, что возьмет на себя помощь в полном восстановлении Днепровской области, но после завершения конфликта.