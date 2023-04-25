Лондон, своими действиями, значительно обострил нынешнюю ситуацию на Украине. На днях Великобритания отправила ВСУ тысячи танковых снарядов для Challenger 2. Некоторые из них содержат обедненный уран.
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После отправки Лондон тут же снял все обязательства со своей стороны, указав, что он не отслеживает перемещение снарядов, а также факт их использования. Соответственно, последствия применения, включая экологическую катастрофу, остаются исключительно на совести ВСУ.
Как известно, обедненный уран – чрезвычайно опасный элемент. Он буквально загрязняет радиацией все окружающее пространство. Применение подобных снарядов обернется настоящей экологической катастрофой.
Министерство обороны королевства отказалось предоставлять комментарии по данному поводу, ссылаясь на соображения оперативной безопасности. Также они сняли с себя обязательства по реализации очистки опасных снарядов по окончании конфликта.
Пусть Лондон и пытается всячески «увильнуть» от ответа, но о прекращении дальнейшей поддержки Украины речь не ведется. Совсем недавно прозвучало заявление со стороны Великобритании, в котором указывается, что королевство поможет «подняться» стране по окончании конфликта, сделав её безопасной, процветающей и свободной.
Ещё в марте 2023 года Владимир Путин заявил, что поставки снарядов с обеденным ураном расцениваются как разжигание конфликта со стороны Запада. Европа планирует противостоять России до последнего украинца, и данное утверждение все больше приобретает фактическую реализацию. Если ВСУ применят снаряды с обедненным снарядом, РФ будет вынуждена ответить соответствующим образом.