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"АвтоВАЗ" ведет переговоры с Китайскими автопроизводителями по сборке под брендом Lada
"АвтоВАЗ" ведет переговоры с тремя китайскими компаниями по сборке машин под брендом Lada
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Сотрудничество с Китаем – новый виток развития для многих отечественных отраслей, включая автопром. Руководители компании «Автоваз», видя открывающиеся перспективы, приступили к переговорам одновременно с тремя автоконцернами из КНР.

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Суть заключается в том, чтобы собирать новые модели под брендом Lada. Ожидается, что контракты будут заключены уже к концу 2023 года.

«Автоваз» готов предоставить три производственные площадки. Первая расположена в Петербурге, вторая – в Ижевске, а третья – в Тольятти, где ранее осуществлялась сборка автомобиля Chevrolet Niva.

Одну площадку планируется выделять под нужды одного партнера. Этих производственных мощностей должно хватить, чтобы удовлетворить первоначальные потребности. В дальнейшем, если проекты увенчаются успехом, может зайти речь об расширении.

В «Автовазе» надеются, что удастся прийти к соглашению уже в 2023 году. Это принципиально важный момент, так как сейчас у перечисленных производств период простоя, а контракт с китайской стороной позволит задействовать весь потенциал площадок.

Новые модели, которые должны выпускаться, будут производиться исключительно под известным брендом – Lada. Руководители компании отмечают, что они не намереваются «пускать пыль в глаза». Пусть продукт и будет китайским, но его сборка осуществится с возможностями, доступными площадкам «Автоваза». Предполагается, что машины будут очень быстро локализованы.

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Также ведется разговор о выпуске новых моделей. Топ-менеджер «Автоваза» уточнил, что их целью является предоставление уникального продукта, полностью соответствующего современным потребностям. Для Китая такие автомобили также будут в новинку.

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#китай #автомобили #автоваз #китай и россия #лада
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