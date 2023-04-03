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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Россия готова заблокировать YouTube этой осенью
В Кремле до сентября должны определиться с блокировкой YouTube в России. Пока политический блок администрации президента не пришёл к единому мнению.
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Состоится блокировка YouTube или нет – вопрос пока не решенный, но все свидетельствует о том, что видеохостинг будет «закрыт» в России. Сейчас на эту тему ведутся множественные дебаты в политическом блоке администрации президента.

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К блокировке сервиса склоняется Алексей Громов – первый замглавы администрации президента, а Сергей Кириенко, являющийся куратором внутренней политики, наблюдает множество минусов в подобном решении.

Обыкновенные чиновники пользуются YouTube ровно также, как и простые граждане. Они смотрят различные видео, обмениваются ими друг с другом, делятся впечатлениями.

Те, кто против блокировки видеохостинга, привели несколько доводов. Первый – эта мера не является актуальной, а второй – пользователи будут использовать VPN, чтобы получить доступ к сервису. Узнав об «обходных путях», люди смогут попасть и на различные оппозиционные сайты.

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Чуть ранее стало известно, что в Россию прибыли специалисты из Китая, которые помогут осуществить задуманное. Технологии для блокировки сервиса будут предоставлены Народно-освободительной армией КНР, во всем остальном используются отечественные разработки. Событие намечено на сентябрь 2023 года.

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#youtube #ютуб #youtube в россии #блокировка youtube
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