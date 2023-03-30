Девять военнослужащих США погибли в результате столкновения вертолетов в штате Кентукки в округе Тригг. Об этом 30 марта сообщает телеканал ABC.

Девять военных армии США погибли на учениях из-за столкновения двух вертолётов - сообщил представитель армии, назвав это "поистине трагической потерей". Представители армии сообщили, что один вертолет 101-й дивизии с пятью членами экипажа и другой вертолет с четырьмя военными разбились около 10 часов вечера в среду, выполняя "стандартное учебное задание".

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Военные "выполняли многоцелевой полет с использованием приборов ночного видения", - сказали официальные лица. Бригадный генерал Любас сказал, что в вертолетах было "что-то очень похожее на "черные ящики", которые находят на больших самолетах, что должно дать нам довольно много информации о произошедшем".

Округ,в котором случилась авария, располагается рядом с Фортом Кэмпбелла, военного объекта на границе Кентукки и Теннесси. Власти Кентукки обнаружили детали вертолётов в поле, сказала пресс-секретарь полиции. По словам военных, никто не пострадал. Имена военнослужащих не разглашаются. Власти заявили, что они находятся в процессе уведомления семей.

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Губернатор Кентукки Энди Бешир сказал: "Мы скорбим вместе с семьями погибших", - сказал Бешир на пресс-конференции в четверг. Министр обороны США Ллойд Остин в своем заявлении сказал: "Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям этих военнослужащих и военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии, которые каждый день храбро и гордо служат нашей стране. Я опечален этой трагической потерей и буду работать с руководством армии над тем, чтобы наши военнослужащие и их семьи получили необходимую поддержку, чтобы справиться с этим инцидентом".