Компания «Система ПБО», которая оперирует структурой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», получила убыток в 11,3 млрд руб. по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в отчетности организации, передает «РИА Новости».

Компания «Система ПБО», владеющая сетью «Вкусно – и точки», оказалась в нелегком финансовом положении. Её убыток за 2022 год составил 11,3 млрд руб., если сравнивать с 2021 годом.

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Размер прибыли в 2021 году составил свыше 2 млрд руб. В следующем году доход составил всего 73,5 млрд руб., что на 2,3% ниже, чем было до этого. Нельзя назвать сеть банкротом, но если продолжатся такие убытки, то случится ситуация «Грустно – и закрыто».

Компания дала свои комментарии в СМИ. Представители указывают на то, что нельзя сравнивать показатели двух лет. В 2022 году компания перезапускала многие сервисы, в том числе доставку. Также прорабатывалось меню. Всё это сказалось на заработке.

Что касается первых двух месяцев 2023 года, то дела «Вкусно – и точка» обстоят куда лучше, чем в аналогичных месяцах 2022 года.

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Привычный всем «Макдоналдс» ушел из России после начала СВО. Сеть приобрел и перезапустил Александр Говор. Он уточнил, что данное решение далось ему тяжело, так как люди привыкли видеть один уровень сервиса. Его задачей стало сохранение уже имеющейся культуры, а также её последующее преумножение.