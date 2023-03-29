Специальный эпизод описывают как трогательную и в то же время смешную историю, который должен настроить зрителей к просмотру «Элементарно», где тоже рассказывается о любви между совершенно разными персонажами.

Мультфильм "Carl's Date", основанный на мультфильмах серии "Вверх", премьера которого прошла на стримминговом сервисе Disney в прошлом году, выйдет на большой экран летом этого года. Короткометражка будет показана перед новым анимационным фильмом студии - "Элементаль" Питера Торна (который частично работал над созданием персонажей в "Вверх"). В этой короткометражке Фредриксен (Эд Аснер) собирается на первое свидание, спустя несколько лет после гибели жены.

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Сценаристом и режиссером "Carl's Date" стал знаменитый анимационный режиссер Боб Петерсон. Соавтор и сорежиссер фильма "Вверх" будет работать вместе с продюсером Кимом Коллинзом. На презентации этой короткометражки в Pixar Питерсон сказал, что, по его мнению, "Свидание Карла" является продолжением сюжета "Вверх" и, скорее всего, станет последним проектом по этой франшизе (по крайней мере, на данный момент).

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Одной из причин является то, что актёр озвучки Карла умер всего через несколько месяцев после записи диалога для мультфильма (он записал диалог весной 2021 года и скончался в августе того же года). А другой причиной стало то, как красиво заканчивается эта короткая история. Как и большинство лучших фильмов Pixar, длинных или коротких, она элегантная, простая, забавная и трогательная.