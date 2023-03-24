Дэниэль Бенмерги с 2008 года разрабатывал головоломку о сказках. Когда разработчик заключил договор с издательством и ушёл с работы, он столкнулся с финансовыми трудностями и был вынужден переехать к маме.

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Головоломка Storytelle – новая игра, недавно появившаяся в Steam. Суть проекта в том, чтобы игроки сочиняли сказки, используя картинки. На каждом уровне предстоит выбрать обстановку и персонажей так, чтобы выполнить ряд установленных условий.

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К примеру, одна сказка имеет трагический характер, другая рассказывает о древнем вампире – Дракуле. Игрокам дается полная свобода действий, они сами размещают персонажей, выбирая их действия.

Заслуга за разработку принадлежит Дэниэлю Бенмерги. Проект был начат им в 2008 году. В своем интервью изданию Vulture он рассказал, что считал игру настоящим хитом, который принесет немалые деньги. Он ушел с работы, чтобы полностью посвятить себя разработке.

Через 4 года Дэниэль переехал к матери. Все средства были вложены в проект, денег на существование не осталось. В один из моментов разработчик понял, что испытывает трудности с завершением работы. Игра казалась слишком сложной для игроков.

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Только в 2020 году Дэниэлю удалось подобрать удачную концепцию. И работа над проектом продолжилась. Готовую концепцию разработчик отправил в Annapurna Interactive, где высоко оценили потенциал творения. Сейчас игроки могут насладиться шедевром, заплатив всего 450 рублей.